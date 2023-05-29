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Лига чемпионов

25 из 26 прямых путёвок в групповой этап Лиги чемпионов уже разыграны

29 Мая 2023 • 15:40 Комментировать

Клубный сезон близок к своему завершению. 25 из 26 прямых путёвок в групповой этап Лиги чемпионов уже были разыграны. В основном раунде сильнейшего клубного турнира континента выступят такие команды:

«Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Реал Сосьедад», «Наполи», «Лацио», «Интер», «Милан», «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг», «Унион Берлин», «ПСЖ», «Ланс», «Бенфика», «Порту», «Фейеноорд», «Ред Булл Зальцбург», «Селтик», «Црвена Звезда» и «Шахтёр».

Последний прямой билет в групповой этап разыграют «Севилья» и «Рома» в финале Лиги Европы. Ещё шесть путёвок будут разыграны в квалификации.

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