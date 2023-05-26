Фигу рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

Экс-футболист сборной Португалии, «Реала» и «Барселоны» Луиш Фигу поделился мыслями по поводу предстоящего финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В решающем матче турнира встретятся «Манчестер Сити» и миланский «Интер».

«У меня много знакомых в «Сити». Все считают их фаворитами финала. Думаю, нас ждет напряженный поединок. Я поиграл за «Интер» и буду поддерживать эту команду. Надеюсь, миланцы смогут победить», - передает слова Луиша AS.

Напомним, что португалец защищал цвета миланского клуба с 2005 по 2009 год.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Интер» пройдет в Стамбуле 10 июня.