Можно купить бесплатно: Месси попал в сборную лучших игроков с истекающим контрактом

Трансферное лето не за горами, и клубы уже сейчас активно строят планы на предстоящую кампанию. По обыкновению горячая борьба должна развернуться за свободных агентов, то есть тех футболистов, которых можно подписать бесплатно. Журналисты Sport360 составили сборную лучших игроков, чьи действующие контракты истекают в последний день июня. Выглядит эта сборная так:

Де Хеа («МЮ») – Бенсебайни («Боруссия» М»), Шкриньяр («Интер»), Начо («Реал») – Канте («Челси»), Модрич («Реал»), Кроос («Реал»), Гюндоган («Манчестер Сити») – Ди Мария («Ювентус»), Месси («ПСЖ»), Бензема («Реал»).

Запасные: Очоа («Салернитана») - Смоллинг («Рома») - Рабио («Ювентус»), Асенсио («Реал»), Заха («Кристал Пэлас») - Тюрам («Боруссия» М), Фирмино («Ливерпуль»).