Жоау Мариу назвал причину вылета «Бенфики» из Лиги чемпионов

Полузащитник лиссабонской «Бенфики» Жоау Мариу высказался насчет ничейного результата матча против миланского «Интера» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА. Игра завершилась вничью со счетом 3:3.

«Это горькая пилюля для нас. Но мы вынуждены проглотить ее из-за неудачного первого матча. Мы могли сыграть лучше. В подобных противостояниях нужно более успешно играть на своем поле», - передает слова хавбека пресс-служба УЕФА.

По сумме двух матчей «Бенфика» уступила «Интеру» с общим счетом 3:5. В полуфинале Лиги чемпионов «нерадзурри» сыграют против «Милана».