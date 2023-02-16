Коман претендует на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

На официальном сайте УЕФА представлены имена претендентов на звание лучшего футболиста недели по итогам состоявшихся матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

За индивидуальную награду поборются четыре игрока: полузащитник «Бенфики» Фредрик Эурснес, нападающий «Боруссии» Карим Адейеми, форвард «Милана» Рафаэл Леау и вингер «Баварии» Кингсли Коман.

Напомним, что «Бавария» на выезде победила «ПСЖ» (1:0), а «Бенфика» в Бельгии одолела «Брюгге» со счетом 2:0. «Боруссия» и «Милан» отпраздновал минимальные победы со счетом 1:0 над «Челси» и «Тоттенхэмом» соответственно.