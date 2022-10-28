Лаудруп высказался о провале «Барселоны» в Лиге чемпионов

Экс-футболист сборной Дании и каталонской «Барселоны» Микаэль Лаудруп поделился мнением о выступлении каталонской «Барселоны» в Лиге чемпионов.

«Барселона» прикладывает много усилий, чтобы исправить свое финансовое положение. Результаты этой работы видны невооруженным глазом. Но то, что они не вышли в плей-офф, это настоящий грабеж», - передает слова Лаудрупа TV3.

За тур до завершения групповой стадии Лиги чемпионов «сине-гранатовые» лишились шансов на выход в плей-офф турнира. В последнем туре подопечные Хави Эрнандеса встретятся на выезде с чешской «Викторией».