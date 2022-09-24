​Меньяна могут исключить из заявки «Милана» на Лигу чемпионов

Голкипер Майк Меньян получил травму в матче сборной Франции против Австрии. Футболист может пропустить целый месяц, и «Милан» в настоящий момент рассматривает возможность исключения Меньяна из заявки команды на Лигу чемпионов. Вместе с тем на сильнейший клубный турнир континента может быть заявлен Чиприан Татарушану.

Итальянские СМИ указывают на правила УЕФА, согласно которым клуб может заменить вратаря в заявке, если он выбыл как минимум на 30 дней.

Отметим, что Майк Меньян из-за травмы голени точно пропустит ближайшие матчи «Милана» в Лиге чемпионов против «Челси».