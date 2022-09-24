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Лига чемпионов

Хаверц: «Челси» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов»

 
24 Сентября 2022 • 10:05 Комментировать

Атакующий полузащитник лондонского «Челси» Кай Хаверц высказался о шансах своей команды в Лиге чемпионов после двух сыгранных туров. «Пенсионеры» имеют в своем активе одно очко.

«Все игроки верят в наш проект. Мы готовы к новым подвигам, хотим улучшить свои результаты. Я не сомневаюсь, что «Челси» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Впереди еще много матчей. Команда уже провела работу над ошибками», - приводит слова немецкого футболиста BBC Sport.

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Челси» на «Стэмфорд Бридж» примет «Милан». Встреча состоится в среду, 5 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кай Хаверц
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