Хаверц: «Челси» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов»

Атакующий полузащитник лондонского «Челси» Кай Хаверц высказался о шансах своей команды в Лиге чемпионов после двух сыгранных туров. «Пенсионеры» имеют в своем активе одно очко.

«Все игроки верят в наш проект. Мы готовы к новым подвигам, хотим улучшить свои результаты. Я не сомневаюсь, что «Челси» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Впереди еще много матчей. Команда уже провела работу над ошибками», - приводит слова немецкого футболиста BBC Sport.

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Челси» на «Стэмфорд Бридж» примет «Милан». Встреча состоится в среду, 5 октября.