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Лига чемпионов

Капелло назвал фаворита Лиги чемпионов

12 Августа 2022 • 11:42 Комментировать

Итальянский тренер Фабио Капелло высказался насчет шансов «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов в новом сезоне.

«Кто является фаворитом Лиги чемпионов? Конечно, это «Манчестер Сити». Они подписали Холанна, который серьезно усилит их атаку. С Эрлингом в составе «горожане» станут еще результативнее. У Гвардиолы сейчас есть все для победы в ЛЧ. Пеп должен наконец-то взять трофей с «Сити», - передает слова тренера Il Mattino.

Напомним, что в минувшем сезоне «Манчестер Сити» вылетел на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей мадридскому «Реалу», который в итоге стал триумфатором турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Манчестер Сити
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