Капелло назвал фаворита Лиги чемпионов

Итальянский тренер Фабио Капелло высказался насчет шансов «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов в новом сезоне.

«Кто является фаворитом Лиги чемпионов? Конечно, это «Манчестер Сити». Они подписали Холанна, который серьезно усилит их атаку. С Эрлингом в составе «горожане» станут еще результативнее. У Гвардиолы сейчас есть все для победы в ЛЧ. Пеп должен наконец-то взять трофей с «Сити», - передает слова тренера Il Mattino.

Напомним, что в минувшем сезоне «Манчестер Сити» вылетел на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей мадридскому «Реалу», который в итоге стал триумфатором турнира.