Куртуа: «Реал» мог забить больше голов «Айнтрахту»

Страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился впечатлениями от поединка против франкфуртского «Айнтрахта» за суперкубок УЕФА.

«Реал» мог забить больше голов, как в первом, так и во втором тайме. Мы провели три финала за несколько месяцев и смогли сыграть в них на ноль. Это очень важный показатель. Мы знаем, что наша атакующая линия непременно забьет гол», - передает слова бельгийского голкипера пресс-служба УЕФА.

Напомним, что поединок за суперкубок УЕФА завершился уверенной победой «королевского» клуба со счетом 2:0. Голами отметились Давид Алаба и Карим Бензема.