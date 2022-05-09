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Лига чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити»: Вылет из Лиги чемпионов был похож на войну

09 Мая 2022 • 08:46 Комментировать

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес высказался по поводу вылета «горожан» из Лиги чемпионов.

Родри заявил, что футболисты манчестерской команды до сих по продолжают рефлексировать по поводу вылета из Лиги чемпионов, ведь это было похоже на войну. Испанец отметил, что «горожане» должны полностью переключить своё внимание на национальный чемпионат, где всё ещё гораздо сложнее.

Напомним, что на данный момент «Манчестер Сити» занимает первую строчку в АПЛ и на три очка опережает идущий на втором месте «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Лига Чемпионов Родри Эрнандес
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