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Лига чемпионов

Родриго признался, что Бензема предлагал ему пробить пенальти в матче против «Манчестер Сити»

06 Мая 2022 • 18:01 Комментировать (1)

Герой «Реала» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1) Родриго рассказал, что форвард и капитан команды Карим Бензема предлагал бразильцу пробить пенальти.

«Бензема подошел ко мне и спросил, хочу ли я пробить пенальти, чтобы сделать хет-трик», — цитирует Родриго пресс-служба клуба.

Бразилец добавил, что Бензема постоянно отрабатывает 11-метровые удары и постоянно забивает.

Напомним, «Реал» по ходу матча проигрывал «Манчестер Сити» со счётом 0:1, но в концовке матча благодаря дублю Родриго смог перевести игру в овертайм, а там вырвать победу.

Таким образом, «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Встреча пройдет в Париже 28 мая.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Родриго Манчестер Сити Карим Бензема Лига Чемпионов
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