Защитник «Зенита» пожелал удачи «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов

Опытный хорватский защитник питерского «Зенита» Деян Ловрен в своих социальных сетях пожелал удачи «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов.

Ловрен написал, что Мохамед Салах чего-то хочет, то египетский форвард получает это. Защитник отметил, что желает мерсисайдской команде удачи в предстоящем финале Лиги чемпионов, где подопечные Юргена Клоппа встретятся с мадридским «Реалом». Поединок состоится 28 мая в Париже на известном стадионе «Стад-де-Франс».

Стоит отметить, что «Ливерпуль» и «Реал» недавно уже встречались в финале Лиги чемпионов. В 2018 году в финальном матче победа осталась за мадридской командой, которая переиграла «красных» со счётом 3:1.