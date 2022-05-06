Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Защитник «Зенита» пожелал удачи «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов

06 Мая 2022 • 09:37 Комментировать

Опытный хорватский защитник питерского «Зенита» Деян Ловрен в своих социальных сетях пожелал удачи «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов.

Ловрен написал, что Мохамед Салах чего-то хочет, то египетский форвард получает это. Защитник отметил, что желает мерсисайдской команде удачи в предстоящем финале Лиги чемпионов, где подопечные Юргена Клоппа встретятся с мадридским «Реалом». Поединок состоится 28 мая в Париже на известном стадионе «Стад-де-Франс».

Стоит отметить, что «Ливерпуль» и «Реал» недавно уже встречались в финале Лиги чемпионов. В 2018 году в финальном матче победа осталась за мадридской командой, которая переиграла «красных» со счётом 3:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Зенит Лига Чемпионов Деян Ловрен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Мая
11:00 · Лига чемпионов
Игрока «Манчестер Сити» затравили в соцсетях за пост в поддержку «Реала»
10:55 · Англия. Премьер-лига
Дани Алвес: «В футболе не бывает везения - или доминируете вы, или над вами» 1
10:27 · Испания. Ла Лига
Родриго заявил, что забьёт гол «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов
10:02 · Лига чемпионов
Лаудруп считает, что «ПСЖ» и «Манчестер Сити» играли лучше «Реала» 2
09:50 · Лига чемпионов
Дмитрий Черышев назвал фаворита в финале Лиги чемпионов 1
09:46 · Лига чемпионов
Пети рассказал, чего не хватает Гвардиоле для победы в Лиге чемпионов 1
09:37 · Лига чемпионов
Защитник «Зенита» пожелал удачи «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов
05 Мая
23:18 · Лига чемпионов
Снейдер: «По игрокам «Сити» не было видно, что они хотят выйти в финал»
20:17 · Лига чемпионов
Анри считает, что в финале Лиги чемпионов встретятся два главных претендента на «Золотой мяч» 10
19:50 · Лига чемпионов
Пеле обратился к бразильцу Родриго, сделавшему дубль в матче с «Манчестер Сити» 1
19:28 · Лига чемпионов
Шмейхель: «Реал» не имеет права быть в финале Лиги чемпионов» 11
17:11 · Лига чемпионов
Выбран лучший футболист недели в Лиге чемпионов
16:43 · Лига чемпионов
Раскрыты слова Анчелотти Пересу после фантастического камбэка «Реала» 3
16:33 · Лига чемпионов
Пять игроков «Ливерпуля» попали в команду недели Лиги чемпионов
16:16 · Лига чемпионов
Назван лучший гол полуфиналов Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем