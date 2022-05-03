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13 клубов уже обеспечили участие в Лиге чемпионов 2022/23

03 Мая 2022 • 00:09 Комментировать

Уже 13 клубов обеспечили себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23. Среди них полностью известны все команды, которые будут представлять Италию – это «Милан», «Интер», «Ювентус» и «Наполи».

Англия точно делегирует «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», Испанию представит мадридский «Реал», а Германию «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

Франция будет представлена «ПСЖ», Португалия – «Порту» и «Спортингом», также известен представитель Австрии – это «РБ Зальцбург».

Ещё 19 клубов будут определены в ближайшее время.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Ливерпуль Ювентус Бавария Порту Манчестер Сити Боруссия Дортмунд ПСЖ Спортинг Лиссабон Наполи РБ Зальцбург
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03.05  22:00 Вильярреал ... Ливерпуль 4.80 4.05 1.70
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