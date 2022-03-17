Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Хуан Куадрадо прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Вильярреала» (0:3)

17 Марта 2022 • 03:55 Комментировать

Правый защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо высказался относительно поражения в матче с «Вильярреалом» (0:3) в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

«Это футбол. В первом тайме мы здорово играли и проявили себя, но при этом не смогли использовать свои моменты. Нужно было забивать, это важно. Во втором тайме постарались увеличить темп, но соперник отработал слаженно. Все свободные зоны были закрыты. Действовать на поле при таком объеме прессинга тяжело. Сначала «Вильярреал» не дал возможности для движения, а после отлично контратаковал.

Мы сожалеем об этой игре. Такие матчи нельзя проигрывать. Любая мелочь на поле играет важную роль» — сказал Куадрадо пресс-службе УЕФА.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Вильярреал Хуан Куадрадо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Лилль 1:2 Челси 4.30 3.45 1.90
окончен Ювентус 0:3 Вильярреал 2.10 3.30 4.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Марта
04:35 · Лига чемпионов
Унаи Эмери впервые в своей карьере вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов
04:11 · Лига чемпионов
Лучший игрок матча «Ювентус» — «Вильярреал» назвал ключевой фактор победы
03:55 · Лига чемпионов
Хуан Куадрадо прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Вильярреала» (0:3)
03:48 · Лига чемпионов
Экс-футболист «Челси» рассказал, каким образом Тухель обыграл «Лилль» (2:1)
03:42 · Лига чемпионов
Аллегри объяснил провал «Ювентуса» в матче с «Вильярреалом» (0:3)
03:35 · Лига чемпионов
Тухель прокомментировал победу «Челси» над «Лиллем» (2:1) в Лиге Чемпионов
02:39 · Лига чемпионов
Назван лучший игрок матча «Ювентус» — «Вильярреал» (0:3)
02:28 · Лига чемпионов
Экс-футболист «Милана» о поражении «Ювентуса» в Лиге Чемпионов: «Полное разочарование»
02:13 · Лига чемпионов
Эвра раскритиковал «Ювентус» после вылета из Лиги Чемпионов
16 Марта
23:02 · Лига чемпионов
Массимилиано Аллегри: «Сказал парням, что дам завтра выходной, если они обыграют «Вильярреал» 1
22:30 · Лига чемпионов
«Ювентус» — «Вильярреал»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:3 4
22:30 · Лига чемпионов
«Лилль» — «Челси»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
22:14 · Лига чемпионов
«Ювентус» объявил стартовый состав на матч с «Вильярреалом»
22:07 · Лига чемпионов
«Ювентус» - «Вильярреал»: Мората, Локателли и Влахович в старте
22:03 · Лига чемпионов
«Лилль» и «Челси» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем