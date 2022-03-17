Хуан Куадрадо прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Вильярреала» (0:3)

Правый защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо высказался относительно поражения в матче с «Вильярреалом» (0:3) в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

«Это футбол. В первом тайме мы здорово играли и проявили себя, но при этом не смогли использовать свои моменты. Нужно было забивать, это важно. Во втором тайме постарались увеличить темп, но соперник отработал слаженно. Все свободные зоны были закрыты. Действовать на поле при таком объеме прессинга тяжело. Сначала «Вильярреал» не дал возможности для движения, а после отлично контратаковал.

Мы сожалеем об этой игре. Такие матчи нельзя проигрывать. Любая мелочь на поле играет важную роль» — сказал Куадрадо пресс-службе УЕФА.