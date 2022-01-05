​Исследователи назвали самого дорогого футболиста в мире

Международный центр спортивных исследований CIES продолжает радовать любителей футбола интересными рейтингами и в 2022 году. Специалисты по традиции использовали свой алгоритм и высчитали стоимости футболистов топовой пятёрки европейских чемпионатов.

Самым дорогим футболистом оказался форвард Винисиус Жуниор, представляющий «Реал». Исследователи CIES оценили бразильца в 166,4 миллиона евро.

Второе место у хавбека Фила Фодена из «Манчестер Сити». Его оценочная цена составила 152,6 миллиона евро.

Тройку замыкает форвард Эрлинг Холанн из «Боруссии», за которым нынче охотятся чуть ли не все топовые клубы Европы. Судя по рейтингу CIES, Холанн может стоить на рынке 142,5 миллиона евро.