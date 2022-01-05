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Лига чемпионов

​Исследователи назвали самого дорогого футболиста в мире

05 Января 2022 • 18:26 Комментировать

Международный центр спортивных исследований CIES продолжает радовать любителей футбола интересными рейтингами и в 2022 году. Специалисты по традиции использовали свой алгоритм и высчитали стоимости футболистов топовой пятёрки европейских чемпионатов.

Самым дорогим футболистом оказался форвард Винисиус Жуниор, представляющий «Реал». Исследователи CIES оценили бразильца в 166,4 миллиона евро.

Второе место у хавбека Фила Фодена из «Манчестер Сити». Его оценочная цена составила 152,6 миллиона евро.

Тройку замыкает форвард Эрлинг Холанн из «Боруссии», за которым нынче охотятся чуть ли не все топовые клубы Европы. Судя по рейтингу CIES, Холанн может стоить на рынке 142,5 миллиона евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Винисиус Жуниор Фил Фоден Эрлинг Холанн
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