«Севилья» проиграла «Лиллю», «Вильярреал» возглавил группу

В четвёртом туре Лиги чемпионов «Севилья» принимала лучшую команду Франции, «Лилль». Быстрый гол Лукаса Окампоса подарил испанцам надежду на удачный исход, но соперник отыгрался и вырвал победу после точных ударов Джонатана Дэвида с пенальти и Жонатана Иконе - с игры - 2:1.
Французы с 5 очками вышли на второе место, «Севилья» замыкает таблицу с тремя баллами.
В параллельном матче набравший ход «Вильярреал» снова обыграл «Янг Бойз» (2:0) и возглавил группу. Голы забили Этьен Капу и Арно Данджума.
Протокол игры
|(1:0) Окампос Лукас 15'
|43' Дэвид Джонатан (1:1)
|51' Иконе Жонатан (1:2)
Буну Яссин • Навас Хесус 65' ( Монтьель Гонсало ( 65' ) • 90'Кунде Жюль • Карлос Диего Сантос • 90'Акунья Маркос • Фернандо Режес • Делани Томас 42' 57' ( Ламела Эрик ( 57') • Сусо Хесус 57' ( Хордан Хоан ( 57') • Торрес Оливер 72' ( Мунир Эль-Хаддади ( 72') • Окампос Лукас • 90'Мир Рафа 57' ( Эн-Несири Юссеф ( 57' ) 60'
Запасные: Оскар Родригес • Дмитрович Марко • Ракитич Иван • Рекик Карим • Аугустинссон Людвиг • Пастор Альфонсо
Грбич Иво • 90'Челик Зеки • Фонте Жозе • Джало Тьягу • Мандава Рейнилду • Иконе Жонатан • 80'Андре Бенжамин • 87'Саншеш Ренату 75' ( Онана Амаду ( 75') • Бамба Джонатан • 78'Дэвид Джонатан 86' ( Шека ( 86' ) • 90'Веа Тимоти 72' ( Язиджи Юсуф ( 72')
Запасные: Якубех Адам • Гомес Анхель • Гудмундссон Габриэль • Лихаджи Исаак
02 ноября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
Протокол игры
|Вильярреал
|2:0
|Янг Бойз
|(1:0) Капу Этьен 36'
|(2:0) Данджума Арно 89'
Рульи Херонимо • Марио Гаспар • 54'Альбиоль Рауль • Торрес Пау II • Педраса Альфонсо 38' 75' ( Морено Альберто ( 75') • Парехо Даниэль 78' 90' ( Гомес Мойсес ( 90') • Капу Этьен • Коклен Франсис 75' ( Эступиньян Первис ( 75') • Пино Йереми 59' ( Чуквезе Саму ( 59') • Диа Булайе 59' ( Тригерос Мануэль ( 59') • Данджума Арно
Запасные: Манди Аисса • Пенья Рубен • Иборра Висенте • Асенхо Серхио • Раба Даниэль • Алькасер Пако
Февр Гийом • Хефти Сильван 76' ( Масейрас Кентен ( 76') • Бюрги Николас • Лаупер Сандро • Гарсия Улиссес 76' ( Лефор Жордан ( 76') • Фасснахт Кристиан • Эбишер Мишель • 61'Сьерро Венсан 51' 76' ( Мамбимби Феликс ( 76') • Нгамале Муми 53' 82' ( Сибачо Жордан ( 82') • Ридер Фабиан • Элиа Мешак 90'
Запасные: Янкевиц Александр • Майер Нико • Yannick Toure • Цбинден Леандро • Шпильман Марвин • Сулеймани Миралем • Мартинс Кристофер • Ляйдани Абдулла
02 ноября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".