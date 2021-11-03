«Севилья» проиграла «Лиллю», «Вильярреал» возглавил группу

В четвёртом туре Лиги чемпионов «Севилья» принимала лучшую команду Франции, «Лилль». Быстрый гол Лукаса Окампоса подарил испанцам надежду на удачный исход, но соперник отыгрался и вырвал победу после точных ударов Джонатана Дэвида с пенальти и Жонатана Иконе - с игры - 2:1.

Французы с 5 очками вышли на второе место, «Севилья» замыкает таблицу с тремя баллами.

В параллельном матче набравший ход «Вильярреал» снова обыграл «Янг Бойз» (2:0) и возглавил группу. Голы забили Этьен Капу и Арно Данджума.