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Лига чемпионов

«Севилья» проиграла «Лиллю», «Вильярреал» возглавил группу

03 Ноября 2021 • 00:58 Комментировать
Вильярреал
2:0
Янг Бойз
окончен

В четвёртом туре Лиги чемпионов «Севилья» принимала лучшую команду Франции, «Лилль». Быстрый гол Лукаса Окампоса подарил испанцам надежду на удачный исход, но соперник отыгрался и вырвал победу после точных ударов Джонатана Дэвида с пенальти и Жонатана Иконе - с игры - 2:1.

Французы с 5 очками вышли на второе место, «Севилья» замыкает таблицу с тремя баллами.

В параллельном матче набравший ход «Вильярреал» снова обыграл «Янг Бойз» (2:0) и возглавил группу. Голы забили Этьен Капу и Арно Данджума.

Протокол игры  
Севилья 1:2 Лилль
(1:0) Окампос Лукас 15'    
    43' Дэвид Джонатан (1:1)
    51' Иконе Жонатан (1:2)
Буну Яссин Навас Хесус   65' (Монтьель Гонсало (   65'   90') Кунде Жюль Карлос Диего Сантос   90' Акунья Маркос Фернандо Режес Делани Томас   42'   57' (Ламела Эрик (   57') Сусо Хесус   57' (Хордан Хоан (   57') Торрес Оливер   72' (Мунир Эль-Хаддади (   72') Окампос Лукас   90' Мир Рафа   57' (Эн-Несири Юссеф (   57'   60')
Запасные: Оскар Родригес Дмитрович Марко Ракитич Иван Рекик Карим Аугустинссон Людвиг Пастор Альфонсо
Грбич Иво   90' Челик Зеки Фонте Жозе Джало Тьягу Мандава Рейнилду Иконе Жонатан   80' Андре Бенжамин   87' Саншеш Ренату   75' (Онана Амаду (   75') Бамба Джонатан   78' Дэвид Джонатан   86' (Шека (   86'   90') Веа Тимоти   72' (Язиджи Юсуф (   72')
Запасные: Якубех Адам Гомес Анхель Гудмундссон Габриэль Лихаджи Исаак
02 ноября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

Протокол игры  
Вильярреал 2:0 Янг Бойз
(1:0) Капу Этьен 36'    
(2:0) Данджума Арно 89'    
Рульи Херонимо Марио Гаспар   54' Альбиоль Рауль Торрес Пау II Педраса Альфонсо   38'   75' (Морено Альберто (   75') Парехо Даниэль   78'   90' (Гомес Мойсес (   90') Капу Этьен Коклен Франсис   75' (Эступиньян Первис (   75') Пино Йереми   59' (Чуквезе Саму (   59') Диа Булайе   59' (Тригерос Мануэль (   59') Данджума Арно
Запасные: Манди Аисса Пенья Рубен Иборра Висенте Асенхо Серхио Раба Даниэль Алькасер Пако
Февр Гийом Хефти Сильван   76' (Масейрас Кентен (   76') Бюрги Николас Лаупер Сандро Гарсия Улиссес   76' (Лефор Жордан (   76') Фасснахт Кристиан Эбишер Мишель   61' Сьерро Венсан   51'   76' (Мамбимби Феликс (   76') Нгамале Муми   53'   82' (Сибачо Жордан (   82') Ридер Фабиан Элиа Мешак   90'
Запасные: Янкевиц Александр Майер Нико Yannick Toure Цбинден Леандро Шпильман Марвин Сулеймани Миралем Мартинс Кристофер Ляйдани Абдулла
02 ноября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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окончен Мальмё 0:1 Челси
окончен Вольфсбург 2:1 Ред Булл Зальцбург
окончен Вильярреал 2:0 Янг Бойз
окончен Ювентус 4:2 Зенит
окончен Бавария 5:2 Бенфика
окончен Севилья 1:2 Лилль
окончен Динамо Киев 0:1 Барселона
окончен Аталанта 2:2 Манчестер Юнайтед
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03.11  23:00 Ливерпуль ... Атлетико М 1.93 3.75 3.9
03.11  23:00 Шериф ... Интер Милан 7.6 5.2 1.4
03.11  23:00 РБ Лейпциг ... ПСЖ 3.95 3.95 1.88
03.11  23:00 Боруссия Д ... Аякс 1.92 4 3.7
03.11  23:00 Манчестер Сити ... Брюгге 1.17 8.2 16
03.11  23:00 Спортинг Л ... Бешикташ 1.62 4.2 5.4
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