​Роналду против Месси в FIFA: кто из футболистов круче

Лионель Месси может похвастаться самым высоким рейтингом в новой версии популярного футбольного симулятора FIFA. Вторым идёт Роберт Левандовски, а третье место Криштиану Роналду делит с ещё четырьмя статусными футболистами из топ-клубов Европы. Если оценивать по рейтингу игроков в FIFA, то сейчас Лионель Месси круче Криштиану Роналду. Но так было далеко не всегда. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, каким был рейтинг двух главных звёзд футбола в предыдущих версиях видеоигры.

Криштиану Роналду

Начинаем с FIFA 2004. Там компьютерный Криштиану Роналду был ещё очень слабо похож на реального. Версия FIFA 2004 вышла осенью 2003 года, то есть вскоре после перехода Роналду в «Манчестер Юнайтед». На тот момент разработчики оценивали талантливого португальца в 77 баллов рейтинга.

После первого сезона в Англии рейтинг Криштиану Роналду в популярной видеоигре вырос. В FIFA 2005 уровень португальца оценивался уже в 88 баллов. Прошёл ещё один год, и в FIFA 06 Роналду мог похвастаться показателем в 91 балл. А вот дальше произошло некоторое падение – до 87 баллов.

Сезон 2006/2007 Криштиану Роналду провёл на высоком уровне, что позволило ему восстановить рейтинг 91 в FIFA 08. На этом же уровне в симуляторе португалец остался и через год, хотя в сезоне 2007/2008 он наколотил 42 гола в 49 матчах. На тот момент это был невероятный показатель, который помог Роналду завоевать первый «Золотой мяч».

Дальше Криштиану Роналду перебрался в «Реал», а в его рейтинге FIFA пошёл спад. В FIFA 10 португальцу дали рейтинг 89, а в FIFA – 87. Снова на подъём Роналду вышел благодаря шикарному сезону 2010/2011. В 54 матчах за «сливочных» форвард забил 53 гола и отдал 18 голевых передач. Его рейтинг в FIFA 12 измерялся 92 баллами.

Далее у Криштиану Роналду в FIFA был период стабильности. После FIFA 12 у Роналду оставался рейтинг 92 ещё в трёх последующих версиях симулятора. В сезоне 2014/2015 Криштиану отметился 84 результативными действиями (61 гол + 23 ассиста) в 54 играх. Как следствие, в FIFA 16 португальцу дали рейтинг 93.

В версии FIFA 17 Криштиану Роналду достиг максимального для себя показателя – 94 балла. На этом уровне португалец продержался до FIFA 19 включительно. По ходу выступлений за «Ювентус» рейтинг Роналду в симуляторе всякий раз падал на один балл – 93, 92 и вот теперь 91 на фоне возвращения в «МЮ».

Cristiano Ronaldo's FIFA rating has dropped for the third consecutive year pic.twitter.com/5TMDXJKyDh — Goal (@goal) September 14, 2021

Лионель Месси

В FIFA 06 Криштиану Роналду с 91 баллом рейтинга был настоящей звездой. А вот Лионель Месси тогда только подавал надежды. В той версии симулятора лицо аргентинца было шаблонным, а его рейтинг измерялся 78 очками.

В сезоне 2005/2006 Лео Месси стал регулярно отмечаться результативными действиями, а потому в FIFA 07 аргентинца наградили 84 баллами рейтинга. Через год к уровню Месси в симуляторе прибавились два очка, а ещё через год – четыре. Этому поспособствовали 32 результативных действия (16+16) Лионеля в 40 матчах сезона 2007/2008. 90 баллов разработчики давали Месси в FIFA 09, 10 и 11. Даже первый «Золотой мяч» футболиста не повлиял на ситуацию.

В сезоне 2010/2011 Лионель Месси забил 53 гола и оформил 25 голевых передач в 55 матчах. Аргентинец получил очередной «Золотой мяч», а в FIFA 12 его рейтинг взлетел до 94. На этом уровне Месси оставался в трёх последующих версиях видеоигры.

Впервые рейтинг Месси в FIFA понизился в 2014 году. В свежей на тот момент версии FIFA 15 форварду «Барселоны» дали 93 балла. Этому поспособствовал не самый яркий сезон 2013/2014, по ходу которого Лео имел проблемы со здоровьем. В следующем сезоне Месси снова блистал, выдав невероятные 89 результативных действий (58 голов +31 ассист) в 57 матчах. Его рейтинг в FIFA 16 вернулся к 94 баллам.

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Далее у Месси было понижение к рейтингу в 93 в FIFA 17 и 18 и повышение к рейтингу 94 в FIFA 19 и 20. Продолжая наметившуюся тенденцию, показатель Лео снизился до 93 баллов в FIFA 20 и 21. Учитывая не лучший старт сезона в «ПСЖ», в следующей версии видеоигры показатель звёздного аргентинца может резко ухудшиться.

Сравнительная таблица

Версия Криштиану Роналду Лионель Месси Кто круче FIFA 2004 77 - - FIFA 2005 88 - - FIFA 06 91 78 Роналду FIFA 07 87 84 Роналду FIFA 08 91 86 Роналду FIFA 09 91 90 Роналду FIFA 10 89 90 Месси FIFA 11 87 90 Месси FIFA 12 92 94 Месси FIFA 13 92 94 Месси FIFA 14 92 94 Месси FIFA 15 92 93 Месси FIFA 16 93 94 Месси FIFA 17 94 93 Роналду FIFA 18 94 93 Роналду FIFA 19 94 94 = FIFA 20 93 94 Месси FIFA 21 92 93 Месси FIFA 22 91 93 Месси

Как видим, разработчики FIFA больше ценят Лионеля Месси, чем Криштиану Роналду. Если взять тринадцать последних версий популярного симулятора, то только в двух из них рейтинг Роналду был выше, чем рейтинг Месси.