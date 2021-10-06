​Роналду против Месси в FIFA: кто из футболистов круче

Лионель Месси может похвастаться самым высоким рейтингом в новой версии популярного футбольного симулятора FIFA. Вторым идёт Роберт Левандовски, а третье место Криштиану Роналду делит с ещё четырьмя статусными футболистами из топ-клубов Европы. Если оценивать по рейтингу игроков в FIFA, то сейчас Лионель Месси круче Криштиану Роналду. Но так было далеко не всегда. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, каким был рейтинг двух главных звёзд футбола в предыдущих версиях видеоигры.
Криштиану Роналду
Начинаем с FIFA 2004. Там компьютерный Криштиану Роналду был ещё очень слабо похож на реального. Версия FIFA 2004 вышла осенью 2003 года, то есть вскоре после перехода Роналду в «Манчестер Юнайтед». На тот момент разработчики оценивали талантливого португальца в 77 баллов рейтинга.
После первого сезона в Англии рейтинг Криштиану Роналду в популярной видеоигре вырос. В FIFA 2005 уровень португальца оценивался уже в 88 баллов. Прошёл ещё один год, и в FIFA 06 Роналду мог похвастаться показателем в 91 балл. А вот дальше произошло некоторое падение – до 87 баллов.
Сезон 2006/2007 Криштиану Роналду провёл на высоком уровне, что позволило ему восстановить рейтинг 91 в FIFA 08. На этом же уровне в симуляторе португалец остался и через год, хотя в сезоне 2007/2008 он наколотил 42 гола в 49 матчах. На тот момент это был невероятный показатель, который помог Роналду завоевать первый «Золотой мяч».
Дальше Криштиану Роналду перебрался в «Реал», а в его рейтинге FIFA пошёл спад. В FIFA 10 португальцу дали рейтинг 89, а в FIFA – 87. Снова на подъём Роналду вышел благодаря шикарному сезону 2010/2011. В 54 матчах за «сливочных» форвард забил 53 гола и отдал 18 голевых передач. Его рейтинг в FIFA 12 измерялся 92 баллами.
Далее у Криштиану Роналду в FIFA был период стабильности. После FIFA 12 у Роналду оставался рейтинг 92 ещё в трёх последующих версиях симулятора. В сезоне 2014/2015 Криштиану отметился 84 результативными действиями (61 гол + 23 ассиста) в 54 играх. Как следствие, в FIFA 16 португальцу дали рейтинг 93.
В версии FIFA 17 Криштиану Роналду достиг максимального для себя показателя – 94 балла. На этом уровне португалец продержался до FIFA 19 включительно. По ходу выступлений за «Ювентус» рейтинг Роналду в симуляторе всякий раз падал на один балл – 93, 92 и вот теперь 91 на фоне возвращения в «МЮ».
Cristiano Ronaldo's FIFA rating has dropped for the third consecutive year pic.twitter.com/5TMDXJKyDh— Goal (@goal) September 14, 2021
Лионель Месси
В FIFA 06 Криштиану Роналду с 91 баллом рейтинга был настоящей звездой. А вот Лионель Месси тогда только подавал надежды. В той версии симулятора лицо аргентинца было шаблонным, а его рейтинг измерялся 78 очками.
В сезоне 2005/2006 Лео Месси стал регулярно отмечаться результативными действиями, а потому в FIFA 07 аргентинца наградили 84 баллами рейтинга. Через год к уровню Месси в симуляторе прибавились два очка, а ещё через год – четыре. Этому поспособствовали 32 результативных действия (16+16) Лионеля в 40 матчах сезона 2007/2008. 90 баллов разработчики давали Месси в FIFA 09, 10 и 11. Даже первый «Золотой мяч» футболиста не повлиял на ситуацию.
В сезоне 2010/2011 Лионель Месси забил 53 гола и оформил 25 голевых передач в 55 матчах. Аргентинец получил очередной «Золотой мяч», а в FIFA 12 его рейтинг взлетел до 94. На этом уровне Месси оставался в трёх последующих версиях видеоигры.
Впервые рейтинг Месси в FIFA понизился в 2014 году. В свежей на тот момент версии FIFA 15 форварду «Барселоны» дали 93 балла. Этому поспособствовал не самый яркий сезон 2013/2014, по ходу которого Лео имел проблемы со здоровьем. В следующем сезоне Месси снова блистал, выдав невероятные 89 результативных действий (58 голов +31 ассист) в 57 матчах. Его рейтинг в FIFA 16 вернулся к 94 баллам.
Далее у Месси было понижение к рейтингу в 93 в FIFA 17 и 18 и повышение к рейтингу 94 в FIFA 19 и 20. Продолжая наметившуюся тенденцию, показатель Лео снизился до 93 баллов в FIFA 20 и 21. Учитывая не лучший старт сезона в «ПСЖ», в следующей версии видеоигры показатель звёздного аргентинца может резко ухудшиться.
Lionel Messi's FIFA evolution #FIFA22 #FIFARatings pic.twitter.com/FtW0I38Tg1— Goal (@goal) September 13, 2021
Сравнительная таблица
|
|
|
|
|FIFA 2004
|77
|-
|-
|FIFA 2005
|88
|-
|-
|FIFA 06
|91
|78
|Роналду
|FIFA 07
|87
|84
|Роналду
|FIFA 08
|91
|86
|Роналду
|FIFA 09
|91
|90
|Роналду
|FIFA 10
|89
|90
|Месси
|FIFA 11
|87
|90
|Месси
|FIFA 12
|92
|94
|Месси
|FIFA 13
|92
|94
|Месси
|FIFA 14
|92
|94
|Месси
|FIFA 15
|92
|93
|Месси
|FIFA 16
|93
|94
|Месси
|FIFA 17
|94
|93
|Роналду
|FIFA 18
|94
|93
|Роналду
|FIFA 19
|94
|94
|=
|FIFA 20
|93
|94
|Месси
|FIFA 21
|92
|93
|Месси
|FIFA 22
|91
|93
|Месси
Как видим, разработчики FIFA больше ценят Лионеля Месси, чем Криштиану Роналду. Если взять тринадцать последних версий популярного симулятора, то только в двух из них рейтинг Роналду был выше, чем рейтинг Месси.