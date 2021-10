​Роналду против Месси в FIFA: кто из футболистов круче

Лионель Месси может похвастаться самым высоким рейтингом в новой версии популярного футбольного симулятора FIFA. Вторым идёт Роберт Левандовски, а третье место Криштиану Роналду делит с ещё четырьмя статусными футболистами из топ-клубов Европы. Если оценивать по рейтингу игроков в FIFA, то сейчас Лионель Месси круче Криштиану Роналду. Но так было далеко не всегда. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, каким был рейтинг двух главных звёзд футбола в предыдущих версиях видеоигры.

Начинаем с FIFA 2004. Там компьютерный Криштиану Роналду был ещё очень слабо похож на реального. Версия FIFA 2004 вышла осенью 2003 года, то есть вскоре после перехода Роналду в «Манчестер Юнайтед». На тот момент разработчики оценивали талантливого португальца в 77 баллов рейтинга.

После первого сезона в Англии рейтинг Криштиану Роналду в популярной видеоигре вырос. В FIFA 2005 уровень португальца оценивался уже в 88 баллов. Прошёл ещё один год, и в FIFA 06 Роналду мог похвастаться показателем в 91 балл. А вот дальше произошло некоторое падение – до 87 баллов.

Сезон 2006/2007 Криштиану Роналду провёл на высоком уровне, что позволило ему восстановить рейтинг 91 в FIFA 08. На этом же уровне в симуляторе португалец остался и через год, хотя в сезоне 2007/2008 он наколотил 42 гола в 49 матчах. На тот момент это был невероятный показатель, который помог Роналду завоевать первый «Золотой мяч».

Дальше Криштиану Роналду перебрался в «Реал», а в его рейтинге FIFA пошёл спад. В FIFA 10 португальцу дали рейтинг 89, а в FIFA – 87. Снова на подъём Роналду вышел благодаря шикарному сезону 2010/2011. В 54 матчах за «сливочных» форвард забил 53 гола и отдал 18 голевых передач. Его рейтинг в FIFA 12 измерялся 92 баллами.

Далее у Криштиану Роналду в FIFA был период стабильности. После FIFA 12 у Роналду оставался рейтинг 92 ещё в трёх последующих версиях симулятора. В сезоне 2014/2015 Криштиану отметился 84 результативными действиями (61 гол + 23 ассиста) в 54 играх. Как следствие, в FIFA 16 португальцу дали рейтинг 93.

В версии FIFA 17 Криштиану Роналду достиг максимального для себя показателя – 94 балла. На этом уровне португалец продержался до FIFA 19 включительно. По ходу выступлений за «Ювентус» рейтинг Роналду в симуляторе всякий раз падал на один балл – 93, 92 и вот теперь 91 на фоне возвращения в «МЮ».

