Аллегри: «Матчи с «Зенитом» будут ключевыми для «Ювентуса»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил важность поединков с петербургским «Зенитом» в групповом раунде Лиги чемпионов. Команды сыграют в третьем и четвертом турах.

«Нужно посмотреть, как сыграем против «Челси» без Мораты и Дибалы. Это не будет ключевая игра для «Ювентуса». Решающие матчи в группе Лиги чемпионов – с «Зенитом», - цитирует итальянского специалиста Football-Italia.

В первом туре еврокубка «старая синьора» на выезде разгромила шведский «Мальмё» со счетом 3:0. Поединок против «Челси» состоится в Турине в среду, 29 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.