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Лига чемпионов

Аллегри: «Матчи с «Зенитом» будут ключевыми для «Ювентуса»

27 Сентября 2021 • 12:34 Комментировать (1)

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил важность поединков с петербургским «Зенитом» в групповом раунде Лиги чемпионов. Команды сыграют в третьем и четвертом турах.

«Нужно посмотреть, как сыграем против «Челси» без Мораты и Дибалы. Это не будет ключевая игра для «Ювентуса». Решающие матчи в группе Лиги чемпионов – с «Зенитом», - цитирует итальянского специалиста Football-Italia.

В первом туре еврокубка «старая синьора» на выезде разгромила шведский «Мальмё» со счетом 3:0. Поединок против «Челси» состоится в Турине в среду, 29 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит Массимилиано Аллегри
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
27 Сентября 2021 в 14:10
Ну правда так и есть, с Челси желательно брать очки а с Зенитом обязательно брать минимум 4 .
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