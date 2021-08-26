Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил жеребьёвку группового этапа Лиги чемпионов для «Зенита». Петербургский клуб сыграет с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальмё».

- Наконец «Зениту» досталась реально сильная группа, а то раньше ему не попадались топовые европейские клубы. Теперь питерцы первый раз за долгое время съездят в Англию. Задача должны быть выступить лучше, чем в прошлом сезоне, то есть занять третье место. Но, знаете, после всего того, что российские клубы показывали в еврокубках в последнее время, я не удивлюсь, если «Зенит» не сможет обыграть «Мальмё».

Против «Ювентуса» и «Челси» к питерцам не будет никаких претензий, там они могут играть свободно и без давления по поводу результата. Чтобы даже не бороться, а просто думать побороться с такими клубами, нужно усиливать состав. Если Роналду уйдёт из «Ювентуса», легче «Зениту» не станет. Тогда туринский клуб станет играть в другом стиле и при этом останется для питерцев очень сильным соперником.