Эдуар Менди – лучший голкипер прошедшего сезона в Лиге чемпионов

Эдуар Менди, который весной помог лондонскому «Челси» стать триумфатором Лиги чемпионов, стал лучшим голкипером прошедшего розыгрыша турнира. Футболист был награжден на церемонии жеребьёвки группового этапа сезона 2021/22.

На номинацию также претендовали Тибо Куртуа из «Реала» и Эдерсон» из «Манчестер Сити».

Стоит отметить, что вратарю «Челси» удалось сохранить свои ворота «сухими» в девяти матчах лондонского клуба на международной арене из 12-ти. По ходу прошлого сезона ему удалось выбить из основного состава испанца Кепу Ариссабалагу. Наставник Томас Тухель не раз положительно отзывался об игре Менди.

