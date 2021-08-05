Бывший наставник юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил поражение московского «Спартака» от лиссабонской «Бенфики» со счётом 0:2 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

- Игра получилась интересной для зрителей. Счёт, конечно, неприятный, но не было никаких автобусов, и футбол был открытый. Моментов возникало больше у ворот «Спартака», и голы оказались забиты именно туда, потому что у игроков «Бенфики» мастерство объективно намного выше. Условно, сравните Рассказова и Отаменди, Соболева и Рафу Силву, Джикию и Вертонгена, Умярова и Жоау Мариу. Ну и плюс ко всему у лиссабонского клуба здорово выстроена командная игра.

Виторию пригласили в «Спартак», чтобы он возродил классический спартаковский футбол с кружевами, чтобы болельщики получали эстетическое удовольствие. Но самая большая проблема – это совместить кружева с результатом. Мы увидели в новом сезоне три разных матча «красно-белых». Против «Рубина», даже несмотря на поражение, спартаковцы смотрелись хорошо. Против «Крыльев» спартаковцы играли хуже и победили новичка Премьер-лиги натужно только благодаря пенальти. А с «Бенфикой» получился открытый футбол, где преимущество было у соперника, который намного сильнее, класснее и сыграннее. Так что «Спартак» хандрит, он не выдерживает ватерлинию. Кружева – это хорошо, но отсутствие стабильности пугает.

Уход из «Спартака» Дмитрия Попова – на самом деле новость, которую нельзя обойти стороной. Попов – многогранная фигура. Со «Спартаком» у него не всё складывалось гладко: раньше он долго работал в клубе, потом был изгнан оттуда, после чего возвратился… Сейчас его уход непонятен, если честно.