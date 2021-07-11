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​Роналду стал лауреатом премии ESPYS-2021

11 Июля 2021, 10:32,

В субботу вечером в Нью-Йорке состоялась церемония награждения победителей премии ESPYS-2021. Речь идёт о премии, посвящённой лучшим игрокам, тренерам, моментам и матчам в спорте в целом. Об итогах церемонии на своём сайте сообщает ESPN.

Звёздный форвард «Ювентуса» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду одержал победу в номинации «Лучший иностранный футболист».

Также отметим, что нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд получил премию Пэта Тиллмана за заслуги. Как известно, Рэшфорд активно занимается благотворительностью.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, Криштиану Роналду, Маркус Рэшфорд
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Комментарии (1)
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0
Горлов Пётр
11 Июля 2021, 11:08

Красава. ЛегенДА)

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