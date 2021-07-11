​Роналду стал лауреатом премии ESPYS-2021

В субботу вечером в Нью-Йорке состоялась церемония награждения победителей премии ESPYS-2021. Речь идёт о премии, посвящённой лучшим игрокам, тренерам, моментам и матчам в спорте в целом. Об итогах церемонии на своём сайте сообщает ESPN.

Звёздный форвард «Ювентуса» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду одержал победу в номинации «Лучший иностранный футболист».

Также отметим, что нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд получил премию Пэта Тиллмана за заслуги. Как известно, Рэшфорд активно занимается благотворительностью.