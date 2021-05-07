​Что стало с арбитром, из-за «расизма» которого был сорван матч Лиги чемпионов

В декабре в Лиге чемпионов прогремел скандал – матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом Башакшехир» был прерван. Гости отказались продолжать игру, обвинив четвёртого рефери Себастьяна Колцеску в проявлении расизма. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает ту историю и рассказывает о том, что стало с румынским рефери.

Декабрьский матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между командами «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехир» остановился едва начавшись. Турецкая команда отказывалась играть, поскольку четвёртый арбитр Себастьян Колцеску употребил слово negru (чёрный) в отношении тренера Пьера Вебо при разговоре с главным рефери. Начались дискуссии и переговоры, но позиция «Истанбула» была твёрдой, и игра в тот день не возобновилась. Команды завершили матч только на следующий день, причём с полностью обновлённой бригадой рефери.

В первые дни скандал в Париже активно обсуждался в футбольных – и не только футбольных – кругах. На ситуацию отреагировал даже президент Турции Реджеп Эрдоган. Со временем же шумиха поутихла, и открытое УЕФА дисциплинарное дело освещалось уже не так красочно, как первые комментарии участников тех событий.

В феврале стало известно о том, что в словах Себастьяна Колцеску инспектор по этике и дисциплине УЕФА не увидел проявления расизма. Ранее сам арбитр объяснил ситуацию и сказал, что слово «чёрный» он употребил исключительно в целях идентификации Пьера Вебо, а никак не в оскорбительном тоне. Румынское слово negru просто обозначает чёрный цвет, будучи несвязанным с созвучным словом, которое оскорбляет темнокожих.

В марте УЕФА выпустил пресс-релиз по итогам рассмотрения дела. Себастьян Колцеску был отстранён от работы в еврокубках до завершения сезона 2020/2021 по статье «ненадлежащее поведение». При этом в релизе подчёркивалось, что Колцеску не нарушил статью о «расизме и других видах дискриминации».

Колцеску отстранили от трудовых обязанностей в турнирах под эгидой УЕФА, но в родной Румынии он продолжил работу. В 2021 году Себастьян обслужил 11 матчей элитного румынского дивизиона в качестве главного рефери. В последний раз Колцеску работал 2 мая на игре между командами «Вииторул» и «Динамо». Судя по всему, матч для арбитра был несложным. Он показал всего 4 жёлтые карточки и не назначал пенальти.

Себастьян Колцеску не является расистом, но вряд ли он снова получит назначение на еврокубковых матч. Во-первых, в последние годы Колцеску в основном работал только четвёртым арбитром. Во-вторых, в четверг, 6 мая, ему исполнилось 44 года. Это уже серьёзный возраст для европейских судей. В-третьих, репутация Колцеску пострадала, несмотря на тот факт, что в его словах расизма не было.

История Себастьяна Колцеску является хорошим уроком для арбитров и футбольного мира в целом. Она показывает, как важно следить за словами и правильно их подбирать.