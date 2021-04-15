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15 Апреля 2021, 23:34,
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Защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич дисквалифицирован на четыре матча еврокубков, сообщает пресс-служба УЕФА.
Напомним, что Савич был удалён в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси», черногорец ударил локтем в грудь Рюдигера, а затем позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес арбитра. Помимо этого, штраф в размере 24 тысяч евро получил мадридский «Атлетико».
30-летний защитник сыграл тридцать пять матчей за «матрасников» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился. Контракт Савича с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Атлетико Мадрид, Стефан Савич