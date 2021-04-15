Защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич дисквалифицирован на четыре матча еврокубков, сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Савич был удалён в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси», черногорец ударил локтем в грудь Рюдигера, а затем позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес арбитра. Помимо этого, штраф в размере 24 тысяч евро получил мадридский «Атлетико».

30-летний защитник сыграл тридцать пять матчей за «матрасников» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился. Контракт Савича с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.