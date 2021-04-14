​Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов

В среду вечером были разыграны ещё две путёвки в полуфинальную стадию Лиги чемпионов. По итогам матчей в Ливерпуле и Дортмунде были сформированы пары 1/2 финала сильнейшего клубного турнира континента.

Первый билет в финал разыграют «ПСЖ» и «Манчестер Сити», а за вторую путёвку поборются «Реал» и «Челси».

Полуфинальные матчи пройдут двадцать седьмого и двадцать восьмого апреля (первые поединки), а также четвёртого и пятого мая (ответные поединки).

Финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле двадцать девятого мая. У трофея будет новый обладатель, ведь прошлогодний победитель в лице «Баварии» вылетел на стадии четвертьфинала.