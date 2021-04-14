​Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов

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14 Апреля 2021, 23:53,
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В среду вечером были разыграны ещё две путёвки в полуфинальную стадию Лиги чемпионов. По итогам матчей в Ливерпуле и Дортмунде были сформированы пары 1/2 финала сильнейшего клубного турнира континента.
Первый билет в финал разыграют «ПСЖ» и «Манчестер Сити», а за вторую путёвку поборются «Реал» и «Челси».
Полуфинальные матчи пройдут двадцать седьмого и двадцать восьмого апреля (первые поединки), а также четвёртого и пятого мая (ответные поединки).
Финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле двадцать девятого мая. У трофея будет новый обладатель, ведь прошлогодний победитель в лице «Баварии» вылетел на стадии четвертьфинала.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Челси, Манчестер Сити, ПСЖ