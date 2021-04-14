Лига чемпионов 2020-2021
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​Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов

14 Апреля 2021, 23:53,

В среду вечером были разыграны ещё две путёвки в полуфинальную стадию Лиги чемпионов. По итогам матчей в Ливерпуле и Дортмунде были сформированы пары 1/2 финала сильнейшего клубного турнира континента.

Первый билет в финал разыграют «ПСЖ» и «Манчестер Сити», а за вторую путёвку поборются «Реал» и «Челси».

Полуфинальные матчи пройдут двадцать седьмого и двадцать восьмого апреля (первые поединки), а также четвёртого и пятого мая (ответные поединки).

Финал Лиги чемпионов состоится в Стамбуле двадцать девятого мая. У трофея будет новый обладатель, ведь прошлогодний победитель в лице «Баварии» вылетел на стадии четвертьфинала.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Челси, Манчестер Сити, ПСЖ
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