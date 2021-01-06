Пеле: «Я никогда не менял описание своего профиля в «Инстаграме»

Легендарный бразилец Пеле высказался о критике, которая обрушилась на него из-за описания профиля в «Инстаграме».

«Пресса обвинила в том, что я изменил описание своего аккаунта в «Инстаграме», чтобы затмить достижения всех футболистов, которые бьют мои рекорды, но текст не менялся с тех пор, как я присоединился к платформе. Всё это не должно отвлекать нас от невероятных достижений», - написал Пеле в «Инстаграме».

Ранее в СМИ появилась информация, что Пеле добавил следующую строчку в описание своего «Инстаграма» - «Лучший бомбардир всех времён – 1283 мяча», после того, как его рекорд по количеству голов побил Криштиану Роналду. Принято считать, что бразилец за свою карьеру забил 757 мячей.