Нойер - лучший вратарь 2020 года по версии ФИФА

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17 Декабря 2020, 21:21,
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ФИФА объявила лучших вратарей по итогам 2020 года.
В женском футболе лучшей признана голкипер «Лиона» Сара Буади, выигравшая в 2020-м году Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Франции.
В мужском футболе лучшим голкипером признан Мануэль Нойер из мюнхенской «Баварии», выигравший пять титулов в прошлом сезоне.
«Да, это был один из лучших сезонов в моей карьере. Это было просто невероятно. Особенно стоит отметить, как мы играли в Лиссабоне в Лиге чемпионов летом. Это был просто невероятный год», - сказал Нойер на церемонии.
Нойер выступает за мюнхенский клуб с июля 2011 года, а его соглашение с «Баварией» будет действовать ещё три сезона.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Мануэль Нойер, Сара Буади