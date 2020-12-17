Нойер - лучший вратарь 2020 года по версии ФИФА

ФИФА объявила лучших вратарей по итогам 2020 года.

В женском футболе лучшей признана голкипер «Лиона» Сара Буади, выигравшая в 2020-м году Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Франции.

В мужском футболе лучшим голкипером признан Мануэль Нойер из мюнхенской «Баварии», выигравший пять титулов в прошлом сезоне.

«Да, это был один из лучших сезонов в моей карьере. Это было просто невероятно. Особенно стоит отметить, как мы играли в Лиссабоне в Лиге чемпионов летом. Это был просто невероятный год», - сказал Нойер на церемонии.

Нойер выступает за мюнхенский клуб с июля 2011 года, а его соглашение с «Баварией» будет действовать ещё три сезона.