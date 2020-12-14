Недвед – о матчах с «Порту»: «Нужно сыграть так же, как и с «Барселоной»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед высказался об итогах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где туринский клуб сразится с «Порту».

«Приятно выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но дальше будет еще сложнее. Каждая команда может доставить вам проблем. Мы видели это и в прошлом году, когда нам противостоял «Лион». Я хорошо знаю тренера «Порту», он был моим товарищем по команде. Португальцы играют организованно. Это будут два очень сложных матча. Возможно, мы являемся фаворитами, но нам нужно подойти к этим играм в хорошей форме. Мы должны сыграть так же, как и с «Барселоной», - цитирует Недведа пресс-служба «Ювентуса».