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Терёхин: «За «Брюгге» спокойно играют молодые мальчишки, а оборона «Зенита» с Прохиным хромает»

03 Декабря 2020, 13:41,

Евро-Футбол.Ру

Экс-полузащитник московского «Динамо» и краснодарской «Кубани» Олег Терёхин поделился для корреспондента «Евро-Футбол.Ру» Кирилла Иванцова своими впечатлениями от лигочемпионских матчей «Брюгге» – «Зенит» (3:0) и «Краснодар» – «Ренн» (1:0).

- Может, «Зениту» не хватило в Бельгии мотивации?

- Как это не хватило? Побеждайте с нужным счётом – и выходите на третье место, попадайте в Лигу Европы. Но «Брюгге» обыграл питерцев по всем статьям. Опять же, у «Зенита» в центре обороны вышел молодой парень Прохин, и как раз оттуда голы забивались. При этом у «Брюгге» тоже были на поле молодые мальчишки 19-20-ти лет, которые сыграли спокойно. Сейчас футбол у нас превратился в какую-то рутину – нужен результат, ещё что-то куда-то. За всем этим мы забыли, что футбол – обычная игра, в которую нужно играть, причём в радость.

- Насколько хорошо выглядел «Краснодар» против «Ренна»?

- «Краснодар» может пропустить решающий гол на последних секундах, но он от своего футбола не отходит. Молодцы, забили гольчик «Ренну», не пропустили и вышли в Лигу Европы, после всех неудач это хорошо.

- Но «быки» немало оборонялись.

- Так «Ренн» тоже хотел победить. И «Краснодар» всё равно стремился в атаку играть. Берга сколько хаяли, а вы посмотрите, сколько он уже мячей забил за «Краснодар», в атаке почти все полезные действия от него идут.

- «Чёрно-зелёные» заслужили Лигу Европы?

- Да. И «Краснодар», и «Зенит» занимают объективные позиции в своих группах. Турнирная таблица расставила всё по своим местам. Посмотрим теперь, как ещё ЦСКА в Лиге Европы сыграет.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Зенит, Краснодар, Лига Чемпионов, Олег Терёхин
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