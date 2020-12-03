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Виллаш-Боаш: «Будем надеяться на «Порту»

03 Декабря 2020, 00:43,

Динамо Москва

Наставник «Марселя» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (2:1) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«После первой половины мы сказали ребятам, что нужно продолжать идти вперёд, именно так они и сделали во втором тайме. Это было очень важно. Игроки нашли в себе силы продолжать борьбу. Мы были награждены за это, я очень рад за команду.

К сожалению, нам не удалось забить третий гол, который позволил бы опередить «Олимпиакос» в группе. Теперь мы сыграем с «Манчестер Сити» и отдадим все силы, чтобы добиться успеха. Будем надеяться, что «Порту» сделает свою работу в матче с «Олимпиакосом», - цитирует Виллаша-Боаша RMC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Марсель, Андре Виллаш-Боаш
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