Виллаш-Боаш: «Будем надеяться на «Порту»

Наставник «Марселя» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (2:1) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«После первой половины мы сказали ребятам, что нужно продолжать идти вперёд, именно так они и сделали во втором тайме. Это было очень важно. Игроки нашли в себе силы продолжать борьбу. Мы были награждены за это, я очень рад за команду.

К сожалению, нам не удалось забить третий гол, который позволил бы опередить «Олимпиакос» в группе. Теперь мы сыграем с «Манчестер Сити» и отдадим все силы, чтобы добиться успеха. Будем надеяться, что «Порту» сделает свою работу в матче с «Олимпиакосом», - цитирует Виллаша-Боаша RMC.