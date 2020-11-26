Гилерме попал в команду недели Лиги чемпионов

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме попал в команду недели в Лиге чемпионов. Напомним, что «железнодорожники» на выезде сыграли вничью с мадридским «Атлетико» (0:0).

Отметим, что команда недели формируется из футболистов, которые принесли больше всего очков в конкурсе Fantasy Football, спонсором которого является PlayStation.

Команда недели выглядит следующим образом: Маринато Гильерме («Локомотив»), Вендт («Боруссия» М), Эльведи («Боруссия» М), Зайду («Порту»), Госенс («Аталанта»), Дест («Барселона»), Коман («Бавария»), Штиндль («Боруссия» М), Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Брайтвайт («Барселона»), Иммобиле («Лацио»).

Напомним, что на Гилерме обрушился шквал критики из-за последнего матча голкипера за сборную России, в котором наша сборная проиграла Сербии со счётом 0:5.