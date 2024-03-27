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Бывший игрок сборной Бразилии считает, что Алвес должен нести наказание за преступление

27 Марта 2024 • 22:22 Комментировать

Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело высказался о Дани Алвесе, который был приговорён к 4,5 года тюрьмы.

Напомним, Алвес, который признан виновным в изнасиловании, был выпущен из тюрьмы после внесения залога в миллион евро.

- Нужно уважать женщин, нужно уважать мужчин и всех людей в принципе. Нужно вести себя как человек. Мы с ним вместе росли в сборной Бразилии, играли на крупных турнирах. После чего появляются такие новости. Дани придётся заплатить за то, что он сделал. Пусть это будет уроком для других людей, - приводит слова Мело O Jogo.

40-летний Мело выступал за такие клубы, как «Ювентус», «Галатасарай» и «Интер». В его активе 22 матча за сборную Бразилии, в которых он забил два гола и сделал одну результативную передачу. Сейчас футболист играет за «Флуминенсе» на своей родине.


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Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес Фелипе Мело
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