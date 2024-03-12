Бывший игрок «Ювентуса» в 10-й возглавил один и тот же румынский клуб

Бывший игрок туринского «Ювентуса» Николо Наполи снова стал наставником румынского клуба «ФКУ Крайова». Он вернулся на эту должность уже в десятый (!!!) раз. Впервые это случилось в 2004 году, когда клуб назывался еще «Университатя Крайова» (Университет Крайовы). Но в результате дрязг, схожих с теми, которые произошли со «Стяуа», самым известным румынским клубом, команда лишилась своего исторического названия.

В этом свете любопытно то, что свой первый матч Наполи не просто проиграл, а проиграл новому... «Университатя Крайова», расформированному в 2011 году и собранному заново в 2013. Хотя после первого тайма его команда вела в счете, во второй половине встречи подопечные Наполи пропустили дважды и остались с носом.