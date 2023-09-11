Модест близок к переходу в египетский «Аль-Ахли»

Бывший нападающий дортмундской «Боруссии», «Хоффенхайма» и «Кёльна» Антони Модест приблизился к переезду в чемпионат Египта.

По информации журналиста Себастьяна Дениса, французский форвард уже прошёл медицинский осмотр в Цюрихе перед подписанием контракта с каирским «Аль-Ахли». Сообщается, что игрок договорился о соглашении на один сезон с возможностью продления ещё на год. Презентация Модеста в новом клубе может пройти в понедельник, 11 сентября.

Напомним, что Антони является свободным агентом после завершения контракта с «Боруссией», в футболке которой форвард забил лишь два гола в 28 матчах в рамках всех турниров прошлого сезона.