Почему в Саудовской Аравии не смогут сделать топовую футбольную лигу

В Саудовскую Аравию стали переезжать звёзды футбола, а местные власти ставят амбициозную задачу сделать местную лигу одной из сильнейших в мире. Однако этого не произойдёт. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему этого не случится.

В Саудовской Аравии активно вкладывают деньги в футбол. С зимы в этой стране выступает Криштиану Роналду, теперь переехал Карим Бензема. До окончания летнего трансферного окна в Саудовскую Аравию переедет ещё несколько знаменитых футболистов. В стране амбициозно заявляют о желании сделать одну из сильнейших лиг в мире. К тому же Саудовская Аравия претендует на проведение чемпионата мира, что подразумевает строительство современных арен. Звучит всё здорово, но по факту ждать, что в стране появится сильная лига, не стоит. По крайней мере при текущем порядке в футболе.

Причин этому несколько, и даже большие деньги не смогут исправить положение саудовской Про Лиги.

Мы действительно видим, как в Саудовскую Аравию стали переезжать звёзды, и этот процесс продолжится. Вот только сразу надо подчеркнуть, что в страну футболисты едут не играть, а доигрывать. Роналду 38 лет, Бензема – 35. Слухи связывают с возможным переездом в Саудовскую Аравию Месси, Бускетса, Альбу, Ди Марию, Обамеянга, Канте, но все они уже на излёте карьеры. Для них чемпионат ближневосточной страны – это пенсия, возможность просто хорошо заработать. Бессмысленно ждать, что они будут выкладываться и показывать какой-то футбол высокого класса. Во-первых, есть фактор возраста, во-вторых, в этом просто нет смысла. Какая у них может быть мотивация? Выиграть чемпионат Саудовской Аравии? Странно предположить, что для Роналду или Бензема это действительно цель.

Саудовская Аравия создаёт лигу легенд. И в былые годы ветераны уезжали на Ближний Восток, в США, в Китай, даже в Австралию. Однако никакого интереса у любителей футбола это никогда не вызывало, и никто не начинал с огромным интересом следить за этими турнирами.

Если бы в Саудовской Аравии хотели создать конкурентную лигу, то пытались бы заполучить игроков в расцвете сил, которые развиваются. Однако ни Джуд Беллингем, ни Алексис Макаллистер, ни Виктор Осимхен туда не собираются. Все понимают, что главные футбольные турниры сейчас в Европе. И для каждого из них мотивация сыграть в Лиге чемпионов важнее, и даже безумные контракты в Саудовскую Аравию их не заманят. Конечно, кто-то согласится променять детскую мечту о трофее Лиги чемпионов на сотню миллионов евро в год, но это будут исключения. И уж точно все понимают, что попасть в топ-клуб проще из английского середняка, чем из победителя Про Лиги.

Второй важный аспект заключается в том, что пока говорить о создании реально конкурентного чемпионата на Ближнем Востоке не приходится. На днях Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) объявил о покупке четырех ведущих клубов страны: «Аль-Иттихад», «Аль-Ахли», «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Главные команды страны имеют одного владельца. Теперь собственник будет комплектовать коллективы, равномерно приобретая звёзд. Однако по факту это означает, что о какой-то селекции говорить не приходится, у клубов нет мотивации конкурировать друг с другом за футболистов. Без соперничества же нельзя играть лучше, а борьба на поле станет условной. Если вдруг в одном сезоне один клуб выстрелит, после этого пойдёт перераспределение звёзд для создания искусственной конкуренции. В итоге нет смысла становиться лучше. Отдельно надо понимать, что остальные участники саудовской лиги и вовсе становятся статистами.

Не надо забывать, что приглашение звёзд в Саудовскую Аравию – это исчерпаемый ресурс. В Азии есть лимит на легионеров по схеме «5+1». То есть можно в любом случае пригласить лишь пять футболистов из дальних стран и ещё одного азиата. Иными словами, в любом случае саудовским клубам надо будет иметь не менее пятерых местных футболистов, и это не считая травм и дисквалификаций иностранных звёзд. Есть ли в Саудовской Аравии такое количество качественных местных игроков? Вопрос риторический. Можно собрать в одной команде Месси, Ди Марию, Альбу и Бускетса, но вокруг них всё равно будут играть местные ребята, которые не отличаются большими навыками.

В конце концов есть ещё фактор самой Саудовской Аравии, где в традициях особое отношение к принципам морали. Спутница Роналду Джорджина Родригес, по слухам, недовольна жизнью в Саудовской Аравии. Также сообщалось, что жена Месси Антонелла Рокуццо не хочет переезжать на Ближний Восток. Как ни крути, но вопросы семьи, бытовых привычек крайне важны.

Получается, в настоящий момент в Саудовской Аравии невозможно создать топовую лигу по целому комплексу причин. И даже огромные деньги сами по себе этого не исправят. Собственно говоря, пока единственное, что могут предложить саудиты, – это те самые финансы. Хотя деньги играют большую роль, но футболисты, как и многие спортсмены, добивались часто успеха как раз по той причине, что на первое место ставили достижения.

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Место Команда Очки 1 «Аль-Иттихад» 72 2 «Аль-Наср» 67 3 «Аль-Хиляль» 59

Роман Андреев