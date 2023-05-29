В понедельник вечером столичный «Копенгаген» официально стал чемпионом Дании по итогу сезона-2022/23. Этот чемпионский титул стал 15-м в истории клуба.

Всё дело в том, что в 31-м туре «Копенгаген» оформил выездную победу над «Виборгом» (2:1), а ближайший преследователь «львов» в виде Нордшеллана свой поединок против «Брондбю» с разгромом проиграл – 1:5.

Таким образом, «Копенгаген» набрал 58 очков после предпоследнего тура датского национального первенства и досрочно оформил чемпионство. Отрыв от «Нордшеллана» перед финальным туром теперь составляет четыре очка.

Напомним, что за «Копенгаген» выступает хорошо знакомый российскому болельщику Виктор Классон, бывший игрок атаки «Краснодара». Также в составе новоиспечённого чемпиона Дании играет шведский форвард Джордан Ларссон, бывший форвард московского «Спартака».