​«Ред Булл Зальцбург» повторил рекорд чемпионата Австрии

Полным ходом движущийся к чемпионскому титулу в австрийском чемпионате «Ред Булл Зальцбург» обыграл в своем очередном матче ЛАСК - и случилось это в гостях. Как оказалось, для «Ред Булл Зальцбурга» это была тринадцатая гостевая победа по ходу сезона, и по этому параметру клуб сравнял рекорд чемпионата Австрии.

Однако пока что он делит его с двумя другими клубами, это «Аустрия», которая дважды одерживала по 13 побед в гостях за сезон, сперва в 1985/1986, затем в 2012/2013. А также уже упомянутый ранее ЛАСК, который в сезоне 2019/2020 выиграл те же тринадцать гостевых матчей в австрийском чемпионате за сезон.