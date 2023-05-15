Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

​«Ред Булл Зальцбург» повторил рекорд чемпионата Австрии

15 Мая 2023 • 17:17 Комментировать

Полным ходом движущийся к чемпионскому титулу в австрийском чемпионате «Ред Булл Зальцбург» обыграл в своем очередном матче ЛАСК - и случилось это в гостях. Как оказалось, для «Ред Булл Зальцбурга» это была тринадцатая гостевая победа по ходу сезона, и по этому параметру клуб сравнял рекорд чемпионата Австрии.

Однако пока что он делит его с двумя другими клубами, это «Аустрия», которая дважды одерживала по 13 побед в гостях за сезон, сперва в 1985/1986, затем в 2012/2013. А также уже упомянутый ранее ЛАСК, который в сезоне 2019/2020 выиграл те же тринадцать гостевых матчей в австрийском чемпионате за сезон. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ред Булл Зальцбург Ласк чемпионат Австрии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Кариба Кариба
Блэк Ринос
3
1
Видео
16.05.23 в 20:00
Грёдиг Грёдиг
УСК Аниф УСК Аниф
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Мая
17:17 · Другое
​«Ред Булл Зальцбург» повторил рекорд чемпионата Австрии
12 Мая
05:43 · Другое
«Каждому дано» - ирландский клуб разместил объявление о поиске нового тренера в интернете 1
06 Мая
22:39 · Россия. Премьер-лига
Видео 13-го гола Кокорина за «Арис» видео
05:34 · Другое
Игроки загребского «Динамо» оригинально отпраздновали чемпионский титул в Хорватии
04 Мая
21:51 · Россия. Премьер-лига
Отец Романа Ерёменко: «У Ромы вся семья в Финляндии, они не думали переезжать»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Отец Романа Ерёменко прокомментировал переход сына в новый клуб 1
20:48 · Россия. Премьер-лига
Роман Ерёменко обрёл новую команду официально
03 Мая
19:37 · Россия. Премьер-лига
Известный блогер стал спортивным директором академии «Ариса»
01 Мая
21:56 · Другое
Гол Кокорина принёс «Арису» победу – видео
30 Апреля
17:53 · Другое
«Антверпен» в четвёртый раз стал обладателем Кубка Бельгии
29 Апреля
04:32 · Другое
Одиозный Бекали объявил о том, что покидает румынский футбол
28 Апреля
03:00 · Другое
«Црвена Звезда» снова не смогла обыграть «Партизан» на его поле - это не выходит уже семь лет
26 Апреля
21:52 · Другое
«Вечное дерби» сербских грандов завершилось ничьей
24 Апреля
13:43 · Другое
Первый тренер Кокорина: «У Кокорина никогда не было проблем с пенальти»
23 Апреля
23:16 · Другое
«РБ Зальцбург» повторил абсолютный рекорд австрийской Бундеслиги
Все новости
Рекомендуем