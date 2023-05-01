Гол Кокорина принёс «Арису» победу – видео

В понедельник «Арис» проводил домашний матч чемпионата Кипра против «Пафоса». Хозяева поля отпраздновали победу со счётом 2:1. Автором победного мяча стал российский нападающий Александр Кокорин. Он отличился на 84-й минуте поединка. Кокорину удалось поразить ворота с достаточно острого угла.

Для Кокорина этой уже 12-й гол в нынешнем сезоне. Как известно, 32-летний россиянин играет за «Арис» в аренде – права на форварда принадлежат «Фиорентине».

«Арис» лидирует в турнирной таблице чемпионата Кипра. Второй АПОЭЛ отстаёт от Александра Кокорина и компании на три очка.