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Гол Кокорина принёс «Арису» победу – видео

01 Мая 2023 • 21:56 Комментировать

В понедельник «Арис» проводил домашний матч чемпионата Кипра против «Пафоса». Хозяева поля отпраздновали победу со счётом 2:1. Автором победного мяча стал российский нападающий Александр Кокорин. Он отличился на 84-й минуте поединка. Кокорину удалось поразить ворота с достаточно острого угла.

 

Для Кокорина этой уже 12-й гол в нынешнем сезоне. Как известно, 32-летний россиянин играет за «Арис» в аренде – права на форварда принадлежат «Фиорентине».

«Арис» лидирует в турнирной таблице чемпионата Кипра. Второй АПОЭЛ отстаёт от Александра Кокорина и компании на три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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