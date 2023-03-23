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В Египте арбитр посмотрел в телефон вместо VAR - и его отстранили

23 Марта 2023 • 05:29 Комментировать

Курьезный случай произошел в матче второй лиги египетского чемпионата. В матче «Аль-Насра» против «Суэца» арбитр Мохамед Фарук усомнился в правильности одного из забитых голов, но решил посмотреть не VAR, а... телефон одного из фанатов. Там он и увидел игру рукой, которую и счел основанием для отмены забитого гола.

Египетская футбольная Федерация от такого подхода к инновационным технологиям пришла в ужас и дисквалифицировала Фарука на «неопределенное время», сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Поле он, кстати, покидал в окружении полиции, ибо с ним очень сильно хотели расправиться поклонники проигравшего со счетом 1:3 «Аль-Насра». 

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Евро-Футбол.Ру,
чемпионат Египта Мохамед Фарук
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