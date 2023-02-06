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Гол Кокорина помог «Арису» одержать волевую победу

06 Февраля 2023 • 23:52 Комментировать

Российский бомбардир кипрского «Ариса» Александр Кокорин помог своему клубу одержать волевую победу в рамках чемпионата Кипра. Сегодня вечером клуб из Лимасола дома принимал «Доксу» и довёл дело до победы – 2:1.

Притом, первый тайм хозяева проиграли - 0:1, но гол Кокорина с пенальти на 50-й минуте помог «Арису» вернуться в игру и добыть ценные очка.

«Арис» продолжает идти в турнирной таблице кипрского чемпионата на четвёртой строчке, у команды 43 набранных очка после 22 туров. Отставание от первого места, которое занимает АЕК из Ларнаки – 10 баллов.

Для Кокорина, напомним, сегодняшний гол стал восьмым за время выступления на Кипре.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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