Гол Кокорина помог «Арису» одержать волевую победу

Российский бомбардир кипрского «Ариса» Александр Кокорин помог своему клубу одержать волевую победу в рамках чемпионата Кипра. Сегодня вечером клуб из Лимасола дома принимал «Доксу» и довёл дело до победы – 2:1.

Притом, первый тайм хозяева проиграли - 0:1, но гол Кокорина с пенальти на 50-й минуте помог «Арису» вернуться в игру и добыть ценные очка.

«Арис» продолжает идти в турнирной таблице кипрского чемпионата на четвёртой строчке, у команды 43 набранных очка после 22 туров. Отставание от первого места, которое занимает АЕК из Ларнаки – 10 баллов.

Для Кокорина, напомним, сегодняшний гол стал восьмым за время выступления на Кипре.