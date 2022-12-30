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Сборная Катара рассталась с главным тренером официально

30 Декабря 2022 • 23:31 Комментировать

Катарская футбольная ассоциация в своих соцсетях объявила о том, что главный тренер национальной сборной Катара Феликс Санчес покидает свой пост.

На чемпионате мира в Катаре сборная-хозяйка выступила провально, проиграв все три матча в группе А с общим счётом 1:7. Соперниками ближневосточной команды были сборные Эквадора, Сенегала и Нидерландов.

«Мы провели вместе несколько замечательных лет, которые были наполнены множеством невероятных моментов», - пишет пресс-служба КФА.

Санчес возглавил сборную Катара пять лет назад – в 2017 году. А в 2019 году выиграл с катарцами Кубок Азии, проходивший в соседнем государстве – ОАЭ.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Катара Феликс Санчес
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