Катарская футбольная ассоциация в своих соцсетях объявила о том, что главный тренер национальной сборной Катара Феликс Санчес покидает свой пост.

На чемпионате мира в Катаре сборная-хозяйка выступила провально, проиграв все три матча в группе А с общим счётом 1:7. Соперниками ближневосточной команды были сборные Эквадора, Сенегала и Нидерландов.

«Мы провели вместе несколько замечательных лет, которые были наполнены множеством невероятных моментов», - пишет пресс-служба КФА.

Санчес возглавил сборную Катара пять лет назад – в 2017 году. А в 2019 году выиграл с катарцами Кубок Азии, проходивший в соседнем государстве – ОАЭ.