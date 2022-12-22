«Арис» и АПОЭЛ сыграли вничью, Кокорин забил из офсайда

Российский форвард «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин восстановился от травмы и провёл матч в составе своего клуба, но голами не отметился. Накануне «Арис» в рамках 16 тура киприского национального чемпионата сыграл с АПОЭЛом на новом стадионе – «Лимасол Арена». Матч закончился равенством – 1:1.

Россиянин вышел на поле в старте и был заменён на 71-й минуте игры. А в середине первого тайма даже поразил ворота соперника, но из офсайда, гол арбитру встречи пришлось отменить.

Напомним, всего у Кокорина в этом сезоне 10 матчей за «Арис», в которых он забил пять голов и отдал два ассиста.