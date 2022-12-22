Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

«Арис» и АПОЭЛ сыграли вничью, Кокорин забил из офсайда

22 Декабря 2022 • 22:30 Комментировать

Российский форвард «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин восстановился от травмы и провёл матч в составе своего клуба, но голами не отметился. Накануне «Арис» в рамках 16 тура киприского национального чемпионата сыграл с АПОЭЛом на новом стадионе – «Лимасол Арена». Матч закончился равенством – 1:1.

Россиянин вышел на поле в старте и был заменён на 71-й минуте игры. А в середине первого тайма даже поразил ворота соперника, но из офсайда, гол арбитру встречи пришлось отменить.

Напомним, всего у Кокорина в этом сезоне 10 матчей за «Арис», в которых он забил пять голов и отдал два ассиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арис Апоэл Александр Кокорин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Декабря
22:30 · Другое
«Арис» и АПОЭЛ сыграли вничью, Кокорин забил из офсайда
22:24 · Другое
Романо: «Роналду ещё не принял предложение «Аль-Насра» с зарплатой в 200 млн евро в год»
21 Декабря
23:27 · Другое
Бэйл не стал спортсменом года в Уэльсе по рейтингу ВВС
22:49 · Другое
Бывший форвард «Зенита» Канунников рассказал о жизни в Дубае
22:31 · Другое
Луис Суарес может перейти в «Гремио»
20 Декабря
23:14 · Другое
Кокорин на Кипре поучаствовал в мастер-классе для школьников
19 Декабря
16:23 · Другое
​Тренер «Ариса» рассказал о состоянии Кокорина
17 Декабря
23:53 · Другое
Президент мексиканского клуба подтвердил переговоры с Суаресом
16 Декабря
05:28 · Другое
Муту накричал на футболиста румынской сборной
14 Декабря
09:12 · Другое
Де Пау находится на испытательном сроке в «Зюлте-Варегеме»
11 Декабря
13:59 · Другое
Кокорин пропустит ещё один матч чемпионата Кипра 1
09 Декабря
03:17 · Другое
Бывший тренер «Партизана» погиб в автокатастрофе
01:15 · Другое
Экс-тренер «Аль-Насра»: «В чемпионате Саудовской Аравии большая конкуренция»
08 Декабря
22:49 · Другое
Скончался легендарный массажист сборных СССР и России
07 Декабря
18:40 · Другое
Свен-Йоран Эрикссон стал тренером клуба третьей шведской лиги
Все новости
Рекомендуем