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Бэйл не стал спортсменом года в Уэльсе по рейтингу ВВС

21 Декабря 2022 • 23:27 Комментировать

Валлийский вингер Гарэт Бэйл не стал спортсменом года в Уэльсе по версии BBC. Он пропустил вперёд в рейтинге 26-летнюю легкоатлетку-паралимпийку Оливию Брин, которая выступила на Играх Содружества в 2022 году и взяла там золото, пишет BBC.

Бэйл был номинирован за выдающуюся игру в отборочном турнире к чемпионату мира по футболу в Катаре. Напомним, валлийцы не участвовали в мундиале с 1958 года.

К сожалению для валлийских болельщиков, чемпионат обернулся провалом и сборная Уэльса слабо выступила на катарском турнире. А 33-летний Гарет Бэйл оказался в сборной самых худших игроков чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уэльса Гарет Бэйл
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