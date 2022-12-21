Бэйл не стал спортсменом года в Уэльсе по рейтингу ВВС

Валлийский вингер Гарэт Бэйл не стал спортсменом года в Уэльсе по версии BBC. Он пропустил вперёд в рейтинге 26-летнюю легкоатлетку-паралимпийку Оливию Брин, которая выступила на Играх Содружества в 2022 году и взяла там золото, пишет BBC.

Бэйл был номинирован за выдающуюся игру в отборочном турнире к чемпионату мира по футболу в Катаре. Напомним, валлийцы не участвовали в мундиале с 1958 года.

К сожалению для валлийских болельщиков, чемпионат обернулся провалом и сборная Уэльса слабо выступила на катарском турнире. А 33-летний Гарет Бэйл оказался в сборной самых худших игроков чемпионата мира.