​Бэйл попал в сборную худших игроков чемпионата мира

По завершению чемпионата мира была составлена сборная худших футболистов турнира. Эту символическую команду представили журналисты французской газеты L’Equipe. Полностью состав выглядит так:

Хеннесси (Уэльс) – Кэш (Польша), Канани (Иран), Хухи (Катар), Карраско (Бельгия) – Сков Ольсен (Дания), Белик (Польша), Зелиньски (Польша), Диатта (Сенегал), Бэйл (Уэльс), Контрерас (Коста-Рика).

Как видим, в сборную худших игроков чемпионата мира – 2022 был включён капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл. Он забил единственный гол валлийцев в Катаре, но в целом выступил неудовлетворительно.