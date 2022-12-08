Скончался легендарный массажист сборных СССР и России

8 декабря в возрасте 84 лет ушёл из жизни Олег Соколов – бывший известный массажист сборных СССР и России. Печальную весть сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Выпускник Московского областного педагогического института Олег Соколов начал трудиться в медицинском штабе сборной СССР с 1961 года. А с августа 1992 года – в команде Российской Федерации.

Послужной список Соколова велик – массажист успел поработать на шести чемпионатах мира по футболу, четырёх чемпионатах Европы и трёх Олимпиадах.

В РФС выразили соболезнования родным и близким Олега Соколова.