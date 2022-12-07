Свен-Йоран Эрикссон стал тренером клуба третьей шведской лиги

Известный в прошлом наставник Свен-Йоран Эрикссон вновь у дел - бывший тренер английской сборной, руководивший ею во время чемпионата мира 2006 года, возглавил «Карлштад», клуб третьей шведской лиги из города населением в 61 тысячу жителей. Это первое предложение, которое он получил за последние четыре года, после не очень удачного опыта в качестве наставника сборной Филиппин.

В прошлом, помимо английской сборной, Свен-Йоран активно работал в итальянском футболе, потренировав «Рому», «Фиорентину», «Сампдорию» и «Лацио», с которым в 2000 году он выиграл итальянский чемпионат Серии А.