Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия
Бразилия Бразилия
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Другое

Свен-Йоран Эрикссон стал тренером клуба третьей шведской лиги

07 Декабря 2022 • 18:40 Комментировать

Известный в прошлом наставник Свен-Йоран Эрикссон вновь у дел - бывший тренер английской сборной, руководивший ею во время чемпионата мира 2006 года, возглавил «Карлштад», клуб третьей шведской лиги из города населением в 61 тысячу жителей. Это первое предложение, которое он получил за последние четыре года, после не очень удачного опыта в качестве наставника сборной Филиппин.

В прошлом, помимо английской сборной, Свен-Йоран активно работал в итальянском футболе, потренировав «Рому», «Фиорентину», «Сампдорию» и «Лацио», с которым в 2000 году он выиграл итальянский чемпионат Серии А. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Свен-Йоран Эрикссон Карлштад
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Торпедо Кутаиси Торпедо Кутаиси
Локомотив Тбилиси (дублёры)
2
0
Видео
39 мин
Секция Нес-Циона Секция Нес-Циона
Хапоэль Хайфа Хапоэль Хайфа
3
1
2.95 3.00 2.39
Видео
07.12.22 в 20:45
Бейтар Трамп Бейтар Трамп
Хапоэль Кирьят-Шмона Хапоэль Кирьят-Шмона
Видео
07.12.22 в 21:00
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Хапоэль Катамон Хапоэль Катамон
1.39 4.20 7.20
Видео
08.12.22 в 20:00
Ашдод Ашдод
Маккаби Бней-Рейне Маккаби Бней-Рейне
Видео
08.12.22 в 21:15
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
Бней-Сахнин Бней-Сахнин
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Декабря
18:40 · Другое
Свен-Йоран Эрикссон стал тренером клуба третьей шведской лиги
14:23 · Другое
​Кокорина признали лучшим игроком «Ариса» в ноябре
05 Декабря
20:18 · Другое
Фарфан готовится к завершению игровой карьеры
02 Декабря
03:39 · Другое
В Замбии лучший игрок матча получил в качестве приза... упаковку куриных яиц 3 видео
03:07 · Другое
В македонском Тетово 30-летие местного клуба отпраздновали ярче, чем Новый год видео
01 Декабря
15:32 · Другое
​Юристы Роналду оценивают предложение «Аль-Насра» слухи
29 Ноября
17:39 · Другое
Тренер «Ариса» хочет, чтобы Кокорин остался
14:22 · Другое
​«Дзюба обгонит Кокорина на Кипре» - первый тренер игрока
28 Ноября
23:40 · Другое
Фанаты не узнали бывшую жену Андрея Аршавина с новой стрижкой
21:40 · Другое
Кокорин вышел на 2 место в списке бомбардиров чемпионата Кипра – видео гола видео
22 Ноября
00:17 · Другое
Фанаты «Црвены Звезды» вынудили известного российского блогера бежать из Сербии
21 Ноября
01:15 · Другое
Супруга Павла Погребняка рассказала, сколько планирует потратить на новогодний отдых
18 Ноября
03:54 · Другое
Певица Шакира отказалась выступать на церемонии открытия чемпионата мира за несколько дней до старта турнира
16 Ноября
20:39 · Другое
Супруга Бекхэма намерена спасать сына от родителей его жены
15 Ноября
06:11 · Другое
Наингголан и «Антверпен» расстались
Все новости
Рекомендуем