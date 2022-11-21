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Супруга Павла Погребняка рассказала, сколько планирует потратить на новогодний отдых

21 Ноября 2022 • 01:15 Комментировать

Супруга Павла Погребняка, Мария, является одним из самых высокооплачиваемых блогеров России. У нее в социальных сетях более 2.5 миллионов подписчиков, и любовь своих фанатов ей удается успешно монетизировать.

Основной доход оборотистой жене знаменитого спортсмена приносит руководство тикток-хаусом PopStar. «Я могу прожить даже на миллион в месяц. Но это с учетом, что на мне трое детей и родители, которых я содержу полностью. Миллион – это минимальная сумма, на которую можно не жить – просто существовать. Это просто на хлеб, что называется. Без магазинов, без путешествий. А для комфортной жизни, чтобы ни в чем себе не отказывать, мне в месяц требуется миллионов 5-7», - сообщила в интервью «Дни.Ру» блогер.

Также супруга Павла сообщила, сколько средств планирует потратить на новогодний отдых. Текущая нестабильная экономическая ситуация несколько сказалась на финансовом положении звезды. «Я хотя и потеряла 40 процентов доходов, но тратить меньше не стала. У меня всегда была заначка. И сейчас планирую, что на новогодний отдых потрачу из нее полтора-два миллиона рублей», - призналась Мария.

Известно, что звездная семья Погребняк воспитывает троих сыновей. Обучение наследников обходится паре в три миллиона рублей. «Переводить детей в более дешевую школу не планирую – старший сын в будущем году школу оканчивает, так что нет смысла. А остальных детей потянем! Они получают два образования – по российской и по британской программе. Будут умные, как я», - отметила блогер в общении с источником с улыбкой на лице.

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Евро-Футбол.Ру,
Павел Погребняк Мария Погребняк звёздные новости блогеры
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