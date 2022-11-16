Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

Супруга Бекхэма намерена спасать сына от родителей его жены

16 Ноября 2022 • 20:39 Комментировать

Недавно 23-летний Бруклин и 27-летняя Никола Пельтц отметили важную для своей семьи дату – полгода со дня свадьбы. Торжество для пары обернулось самым настоящим скандалом. Невесту расстроил тот факт, что мама жениха Виктория Бекхэм не смогла подготовить ее платье в срок, а во время мероприятия привлекала все внимание своим нарядом к себе.

О том, что между двумя женщинами существует напряженная атмосфера, было понятно задолго до брака Николы и Бруклина, но после семейного мероприятия отношения родственников окончательно испортились.

Виктория Бекхэм заметила, что в последнее время он минимизировал общение с их семьей. Парень переехал в США и стал больше времени проводить с семейством Пельтц. Казалось бы, нужно радоваться, что у наследника все хорошо, ведь он счастлив в браке и нашел одобрение в глазах родителей супруги, но нет. Поговаривают, что Пельтцы настраивают Бруклина против родителей и переманивают его на свою сторону.

Бытует мнение, что родители Николы совсем не доверяют родственникам Бекхэм. Нельсон даже уговорил составить брачный договор, поскольку понимает, что жизнь переменчива, и звездные супруги могут расстаться. Отец хорошо относится к Бруклину, но видит недочеты в его образовании и воспитании. Он просит зятя не стесняться задавать вопросы, касающиеся финансов и заработка.

По мнению инсайдеров, подобной заботой Нельсон хочет подчинить парня себе. «За этим стоит желание Пельтцев все контролировать. Виктория и Дэвид всегда давали своим детям свободу выбора, что родители Николы расценивают, как отсутствие воспитания. Девушке скоро исполнится 28 лет, а папа по-прежнему следи за каждым ее шагом, а она следит за Бруклином», - цитируют источника в Heat World.

Виктория Бекхэм не намерена это оставлять просто так. Она уже наняла эксперта, который помогает звездам разрешать публичные конфликты. Она надеется, что специалисту удастся если не помирить их с Николой, то хотя бы уговорить девушку не провоцировать слухи о «холодной войне» между двумя звездными семьями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Виктория Бекхэм Никола Пельтц звездные новости
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Финляндия (до 19 лет) Финляндия (до 19 лет)
Израиль (до 19 лет) Израиль (до 19 лет)
0
4
Видео
Окончен
Хорватия (до 19 лет) Хорватия (до 19 лет)
Фарерские острова (до 19 лет) Фарерские острова (до 19 лет)
6
0
Видео
Окончен
Игало
Отрант
1
1
Видео
Окончен
Франция (до 19 лет) Франция (до 19 лет)
Казахстан (до 19 лет) Казахстан (до 19 лет)
7
0
Видео
Окончен
Фарерские острова (до 17 лет) Фарерские острова (до 17 лет)
Словения (до 17 лет) Словения (до 17 лет)
0
2
Видео
16.11.22 в 20:00
Португалия (до 17 лет) Португалия (до 17 лет)
Казахстан (до 17 лет) Казахстан (до 17 лет)
Видео
16.11.22 в 22:30
Исландия (до 19 лет) Исландия (до 19 лет)
Шотландия (до 19 лет) Шотландия (до 19 лет)
Видео
17.11.22 в 15:00
Норвегия (до 19 лет) Норвегия (до 19 лет)
Сан-Марино (до 19 лет) Сан-Марино (до 19 лет)
Видео
17.11.22 в 15:00
Северная Македония (до 19 лет) Северная Македония (до 19 лет)
Сербия (до 19 лет) Сербия (до 19 лет)
Видео
17.11.22 в 15:00
Украина (до 19 лет) Украина (до 19 лет)
Косово (до 19 лет)
Видео
17.11.22 в 20:30
Кипр (до 19 лет) Кипр (до 19 лет)
Швеция (до 19 лет) Швеция (до 19 лет)
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Ноября
20:39 · Другое
Супруга Бекхэма намерена спасать сына от родителей его жены
15 Ноября
06:11 · Другое
Наингголан и «Антверпен» расстались
00:36 · Россия. Премьер-лига
Бородавко рассказал, в каком виде спорта мог бы проявить себя Дзюба
14 Ноября
15:32 · Другое
​В Грузии президент клуба выбежал на поле с претензиями к судьям видео
10:57 · Другое
В Польше фанаты буквально «выкурили» игроков с поля видео
13 Ноября
11:22 · Россия. Премьер-лига
Дзюба возглавил рейтинг самых дорогих свободных агентов в мире
02:19 · Другое
Маззу возвращается в «Шарлеруа» официально
01:09 · Другое
Объявлены победители турнира среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ
10 Ноября
22:05 · Россия. Премьер-лига
Бывшая супруга Андрея Аршавина Юлия Барановская рассказала о тяготах воспитания дочери
08:17 · Другое
Одноногий футболист забил невероятный гол в чемпионате Польши для инвалидов видео
09 Ноября
21:12 · Испания. Ла Лига
Пике нанес Шакире новый удар по самолюбию 2
02:37 · Другое
Гейсенс – о Наингголане: «У него так много талантов, но он не живет как спортсмен, это позор»
00:40 · Другое
Мастур наконец-то нашёл себя - но лишь в чемпионате Марокко 1
08 Ноября
16:34 · Россия. Премьер-лига
Поступок Дмитрия Тарасова по отношению к супруге неприятно удивил фанатов 2
06:11 · Другое
Дерби «Сараево» и «Железничара» отложили на весну из-за неспособности полиции гарантировать порядок
Все новости
Рекомендуем