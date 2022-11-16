Супруга Бекхэма намерена спасать сына от родителей его жены

Недавно 23-летний Бруклин и 27-летняя Никола Пельтц отметили важную для своей семьи дату – полгода со дня свадьбы. Торжество для пары обернулось самым настоящим скандалом. Невесту расстроил тот факт, что мама жениха Виктория Бекхэм не смогла подготовить ее платье в срок, а во время мероприятия привлекала все внимание своим нарядом к себе.

О том, что между двумя женщинами существует напряженная атмосфера, было понятно задолго до брака Николы и Бруклина, но после семейного мероприятия отношения родственников окончательно испортились.

Виктория Бекхэм заметила, что в последнее время он минимизировал общение с их семьей. Парень переехал в США и стал больше времени проводить с семейством Пельтц. Казалось бы, нужно радоваться, что у наследника все хорошо, ведь он счастлив в браке и нашел одобрение в глазах родителей супруги, но нет. Поговаривают, что Пельтцы настраивают Бруклина против родителей и переманивают его на свою сторону.

Бытует мнение, что родители Николы совсем не доверяют родственникам Бекхэм. Нельсон даже уговорил составить брачный договор, поскольку понимает, что жизнь переменчива, и звездные супруги могут расстаться. Отец хорошо относится к Бруклину, но видит недочеты в его образовании и воспитании. Он просит зятя не стесняться задавать вопросы, касающиеся финансов и заработка.

По мнению инсайдеров, подобной заботой Нельсон хочет подчинить парня себе. «За этим стоит желание Пельтцев все контролировать. Виктория и Дэвид всегда давали своим детям свободу выбора, что родители Николы расценивают, как отсутствие воспитания. Девушке скоро исполнится 28 лет, а папа по-прежнему следи за каждым ее шагом, а она следит за Бруклином», - цитируют источника в Heat World.

Виктория Бекхэм не намерена это оставлять просто так. Она уже наняла эксперта, который помогает звездам разрешать публичные конфликты. Она надеется, что специалисту удастся если не помирить их с Николой, то хотя бы уговорить девушку не провоцировать слухи о «холодной войне» между двумя звездными семьями.