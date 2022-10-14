Дерби Мостара оказалось горячим в прямом смысле - после матча фанаты «Зриньски» сожгли гостевой сектор

Очень зрелищно, с огоньком, что называется, прошло дерби Мостара в Герцеговине, в боснийском чемпионате Премьер-лиги. Чемпион страны, «Зриньски», принимал в домашнем матче «Вележ», и сумел одержать победу с минимальным счетом.

Сразу после матча фанаты «Зриньски» решили дополнительно «поздравить» проигравших «огоньком» - они попросту выжгли сектор, в котором располагались фанаты гостей. Впрочем, гостей лишь номинальных - тут вообще есть своя особая подоплека.

Дело в том, что Мостар, расположенный на реке Неретва, во время боснийской войны 1992-1995 годов оказался разделен на две части - боснийскую и хорватскую. Стадион «Вележа», называющийся «Белый Берег», оказался расположенным на хорватской территории, и «Зриньски», клуб хорватских националистов (а именно боснийские хорваты всегда были самыми ярыми националистами во всей бывшей Югославии), попросту отобрал стадион.

И с тех пор приезжающим на свой бывший родной стадион фанатам «Вележа» всегда оказывают подобные приемы.